Jordan Flight Chicago
Realtree 男子夹克
¥1,299
Jordan Flight Chicago Realtree 男子夹克采用宽松版型和帆布面料，巧妙融汇 Jordan 和 Realtree 风范。夹克的设计灵感源自工装，正面搭配金属按扣。
- 显示颜色： 中橄榄绿/帆白
- 款式： HV0650-222
其他细节
- 侧边插手口袋和胸部内侧口袋，提供多种储物选择
- 轻盈填充物，提升保暖效果
产品细节
- 面料：100% 棉。 里料：100% 锦纶。 填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
