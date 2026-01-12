 
Jordan Flight Chicago Realtree 男子夹克 - 中橄榄绿/帆白

Jordan Flight Chicago

Realtree 男子夹克

43% 折让

Jordan Flight Chicago Realtree 男子夹克采用宽松版型和帆布面料，巧妙融汇 Jordan 和 Realtree 风范。夹克的设计灵感源自工装，正面搭配金属按扣。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/帆白
  • 款式： HV0650-222

其他细节

  • 侧边插手口袋和胸部内侧口袋，提供多种储物选择
  • 轻盈填充物，提升保暖效果

产品细节

  • 面料：100% 棉。 里料：100% 锦纶。 填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。