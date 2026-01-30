Jordan Flight Club
女子束胸衣
¥549
大胆展现你的风采。柔软面料包覆钢质骨架，为 Jordan Flight Club 女子束胸衣增添结构感。后身系带设计，打造理想贴合感。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： IF1128-010
其他细节
- 钢质骨架，为造型增添塑形元素
- 左侧隐藏式拉链设计，方便穿脱
产品细节
- 面料：57% 锦纶/43% 聚酯纤维。拼接/里料：65% 锦纶/35% 氨纶
- 可机洗
