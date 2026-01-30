 
Jordan Flight Club

大胆展现你的风采。柔软面料包覆钢质骨架，为 Jordan Flight Club 女子束胸衣增添结构感。后身系带设计，打造理想贴合感。

其他细节

  • 钢质骨架，为造型增添塑形元素
  • 左侧隐藏式拉链设计，方便穿脱

产品细节

  • 面料：57% 锦纶/43% 聚酯纤维。拼接/里料：65% 锦纶/35% 氨纶
  • 可机洗
