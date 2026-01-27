 
Jordan Flight Club 男子斜纹长裤 - 黑

Jordan Flight Club

男子斜纹长裤

¥999

宽松的 Jordan Flight Club 男子斜纹长裤采用耐穿锦纶面料，腰部搭配抽绳，舒适贴合，是你衣橱的理想叠搭单品。此外，裤脚外侧拉链设计，助力自如畅动；拉链打开时，以独特菱形图案为灵感的拼接跃然眼前。经典品牌标志，传承 Jordan 经典。欢迎加入俱乐部。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF1813-010

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF1813-010

