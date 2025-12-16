Jordan Flight Club
舒适速干中筒运动袜（1 双）
¥109
Jordan Flight Club 舒适速干中筒运动袜（1 双），让你倍感舒适。袜底加厚设计，有助于减缓冲击力；足弓板带设计，提供出众支撑。欢迎加入俱乐部。
- 显示颜色： 黑/大学红/大学红
- 款式： IF3502-010
其他细节
- 前足和后跟采用加厚设计，有助减少训练带来的冲击力
- 足弓板带缔造舒适脚感，实现出众支撑效果
产品细节
- 袜底主体：聚酯纤维/其他纤维。袜底罗纹：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/大学红/大学红
- 款式： IF3502-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
