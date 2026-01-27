 
Jordan Flight Club Fleece 男子全长拉链开襟针织夹克 - 黑

Jordan Flight Club Fleece

男子全长拉链开襟针织夹克

¥999

Jordan Flight Club Fleece 男子全长拉链开襟针织夹克采用针织面料和风帽设计，为你缔造衣橱佳选单品。Flight Club 图案为其增添了一丝传统气息。


  • 显示颜色：
  • 款式： IF1811-010

Jordan Flight Club Fleece

¥999

Jordan Flight Club Fleece 男子全长拉链开襟针织夹克采用针织面料和风帽设计，为你缔造衣橱佳选单品。Flight Club 图案为其增添了一丝传统气息。

产品细节

  • 面料/连帽里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF1811-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。