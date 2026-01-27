Jordan Flight Club Fleece
男子全长拉链开襟针织夹克
¥999
Jordan Flight Club Fleece 男子全长拉链开襟针织夹克采用针织面料和风帽设计，为你缔造衣橱佳选单品。Flight Club 图案为其增添了一丝传统气息。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF1811-010
产品细节
- 面料/连帽里料：91% 聚酯纤维/9% 氨纶。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶。里料：100% 棉
- 可机洗
