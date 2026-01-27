Jordan Flight Club Fleece 男子全长拉链开襟针织夹克采用针织面料和风帽设计，为你缔造衣橱佳选单品。Flight Club 图案为其增添了一丝传统气息。

Jordan Flight Club Fleece 男子全长拉链开襟针织夹克采用针织面料和风帽设计，为你缔造衣橱佳选单品。Flight Club 图案为其增添了一丝传统气息。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。