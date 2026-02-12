汲取历史灵感，铸就未来风范。 Jordan Flight Court 大童运动鞋混搭采撷自人气 Air Jordan 3、Air Jordan 4 和 Air Jordan 5 鞋款的出众细节设计，焕新演绎经典之作。 顺滑皮革设计，塑就出众格调和耐穿性。 刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。

汲取历史灵感，铸就未来风范。 Jordan Flight Court 大童运动鞋混搭采撷自人气 Air Jordan 3、Air Jordan 4 和 Air Jordan 5 鞋款的出众细节设计，焕新演绎经典之作。 顺滑皮革设计，塑就出众格调和耐穿性。 刺绣细节，为运动鞋注入 Jordan 经典风范。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。