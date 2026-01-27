Jordan Flight Essentials
男子拒水防晒长裤
¥749
日常随穿随型，Jordan Flight Essentials 男子拒水防晒长裤以经典简约的外观轻松搞定你的造型。轻盈面料略带弹性，结合裤脚外侧的拉链设计，让穿脱更轻松。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： IF1819-010
产品细节
- UPF 40+
- 面料：96% 锦纶/4% 氨纶。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
