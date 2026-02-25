中短款搭配宽松版型，会不会成为你的运动衫新宠？Jordan Flight Fleece 女子中短款圆领运动衫采用厚实的法式毛圈面料，让你穿着舒适，尽显风采。配色 677 为情人节系列精选配色。

