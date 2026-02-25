Jordan Flight Fleece
女子加绒橄榄球上衣
21% 折让
Jordan Flight Fleece 女子加绒橄榄球上衣采用经典学院风设计和超宽松版型，轻松满足现代穿搭需求。柔软加绒针织面料，令你畅享舒适感受。
- 显示颜色： 微粒玫瑰红/帆白/微粒玫瑰红
- 款式： IF0997-627
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
