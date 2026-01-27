Jordan Flight Fleece
女子半身裙
¥649
Jordan Flight Fleece 女子半身裙采用宽松版型设计，灵感源自经典运动风格。水洗法式毛圈面料，舒适非凡。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： IF1033-010
其他细节
- 侧缝口袋，为小物品提供存储空间
- 弹性腰部搭配抽绳，助你打造理想贴合效果
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
