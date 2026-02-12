 
Jordan Flight Fleece 女子圆领运动衫 - 化石石灰/灰褐

Jordan Flight Fleece

女子圆领运动衫

31% 折让
化石石灰/灰褐
黑/暗烟灰

Flight Fleece，随心穿搭不出错。Jordan Flight Fleece 女子圆领运动衫采用法式毛圈面料，结合宽松版型，为你营造休闲舒适的穿着感受。同色调品牌标签塑就精致外观，易于搭配。


  • 显示颜色： 化石石灰/灰褐
  • 款式： HJ1324-292

Jordan Flight Fleece

31% 折让

产品细节

  • 90% 棉/10% 聚酯纤维
  • 袖口、衣领和下摆采用罗纹设计
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。