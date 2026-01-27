Jordan Flight Fleece
女子法式毛圈全长拉链开襟夹克
¥699
Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈全长拉链开襟夹克采用法式毛圈面料，舒适非凡。整版水洗设计搭配运动风饰边，塑就复古外观；超宽松版型，尽显现代风尚。
- 显示颜色： 谜团石灰/卵石灰
- 款式： IF1028-016
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
