 
Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈全长拉链开襟夹克 - 谜团石灰/卵石灰

Jordan Flight Fleece

女子法式毛圈全长拉链开襟夹克

¥699
谜团石灰/卵石灰
黑/暗烟灰

Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈全长拉链开襟夹克采用法式毛圈面料，舒适非凡。整版水洗设计搭配运动风饰边，塑就复古外观；超宽松版型，尽显现代风尚。


  • 显示颜色： 谜团石灰/卵石灰
  • 款式： IF1028-016

Jordan Flight Fleece

¥699

Jordan Flight Fleece 女子法式毛圈全长拉链开襟夹克采用法式毛圈面料，舒适非凡。整版水洗设计搭配运动风饰边，塑就复古外观；超宽松版型，尽显现代风尚。

产品细节

  • 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 谜团石灰/卵石灰
  • 款式： IF1028-016

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。