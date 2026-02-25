 
Jordan Flight Fleece 女子针织连帽衫 - 化石石灰/灰褐

Jordan Flight Fleece 女子针织连帽衫采用柔软针织面料和宽松版型，巧搭套头设计和出众细节，将舒适感提升至新境界。还有点睛之笔？风帽添加顺滑缎面里料，营造舒适包覆效果。


  • 显示颜色： 化石石灰/灰褐
  • 款式： HJ1312-292

其他细节

  • 法式毛圈面料表面顺滑，内里融入非起绒毛圈，触感柔软
  • 风帽衬里采用优质缎面面料，质感柔滑，略呈光泽感

产品细节

  • 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。连帽里料：100% 聚酯纤维
  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
