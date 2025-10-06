Jordan Flight Fleece
女子针织连帽衫
18% 折让
Jordan Flight Fleece 女子针织连帽衫采用柔软针织面料和宽松版型，巧搭套头设计和出众细节，将舒适感提升至新境界。还有点睛之笔？风帽添加顺滑缎面里料，营造舒适包覆效果。
- 显示颜色： 化石石灰/灰褐
- 款式： HJ1312-292
其他细节
- 法式毛圈面料表面顺滑，内里融入非起绒毛圈，触感柔软
- 风帽衬里采用优质缎面面料，质感柔滑，略呈光泽感
产品细节
- 面料：90% 棉/10% 聚酯纤维。连帽里料：100% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 化石石灰/灰褐
- 款式： HJ1312-292
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
