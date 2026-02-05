Jordan Flight Fleece 新年系列
女子加绒上衣
21% 折让
温暖舒适，助你喜迎马年。Jordan Flight Fleece 新年系列女子加绒上衣采用加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的冷天造型。
- 显示颜色： 粉白
- 款式： IQ3965-102
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
