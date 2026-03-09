Jordan Flight Fleece 新年系列
男子薄绒长裤
22% 折让
温暖舒适，助你喜迎马年。Jordan Flight Fleece 新年系列男子薄绒长裤款式经典，采用舒适棉质针织面料，内里轻微加绒，质感柔软，适合日常穿着。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的冷天造型。
- 显示颜色： 海玻璃色
- 款式： IQ3952-090
产品细节
- 面料/口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
