Jordan Flight Fleece 新年系列
男子针织圆领运动衫
20% 折让
舒适非凡，助你喜迎马年。Jordan Flight Fleece 新年系列男子针织圆领运动衫采用法式毛圈面料，质感柔软，适合日常穿着。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR0113-010
Jordan Flight Fleece 新年系列
20% 折让
舒适非凡，助你喜迎马年。Jordan Flight Fleece 新年系列男子针织圆领运动衫采用法式毛圈面料，质感柔软，适合日常穿着。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的造型。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IR0113-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。