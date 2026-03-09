Jordan Flight Fleece
男子薄绒圆领运动衫
17% 折让
Jordan Flight Fleece 男子薄绒圆领运动衫经焕新演绎，舒适升级。此款运动衫采用柔软针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，塑就休闲舒适感受。轻微落肩设计结合传统版型，彰显经典风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FV7260-010
产品细节
- 面料：100% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 领口、袖口和下摆采用罗纹设计
- 可机洗
