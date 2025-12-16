Jordan Flight Fleece
男子薄绒套头连帽衫
¥699
Jordan Flight Fleece 男子薄绒套头连帽衫经焕新演绎，舒适升级。这款经典休闲版型针织单品，表面触感顺滑，内里轻微加绒，融入整版水洗效果，营造出众的复古褪色外观。同色系标签搭配金属抽绳头，彰显 Jordan 经典风范。
- 显示颜色： 黑
- 款式： FV7250-010
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： FV7250-010
