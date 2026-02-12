Jordan Flight Fleece
男子薄绒长裤
12% 折让
Jordan Flight Fleece 男子薄绒长裤经焕新演绎，舒适升级。采用针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，塑就非凡舒适感受。弹性腰部搭配前开口抽绳，方便轻松调整至理想贴合度。
- 显示颜色： 深绿/绿古色
- 款式： FV7252-316
产品细节
- 100% 棉
- 侧边和后身口袋
- 弹性裤管口
- 可机洗
