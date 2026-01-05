Jordan Flight Fleece
女子 1/4 拉链开襟加绒上衣
34% 折让
Jordan Flight Fleece 女子 1/4 拉链开襟加绒上衣采用纹理面料，内里加绒，结合短款宽松剪裁，塑就出众街头风范，同时兼顾舒适感受。
- 显示颜色： 帆白/帆白
- 款式： HV0327-133
产品细节
- 面料：60% 聚酯纤维/30% 棉/10% 粘纤。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
