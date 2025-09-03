 
Jordan Flight Fleece Chicago 男子加绒长裤 - 铁灰/黑

Jordan Flight Fleece Chicago

男子加绒长裤

¥699
铁灰/黑
深绿/绿古色
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Flight Fleece Chicago 男子加绒长裤出众型潮范邂逅 Flight Fleece 面料的非凡舒适感。表面触感顺滑，内里柔软加绒；采用超宽松版型结合经典菱形工装口袋和开放式裤脚，塑就休闲外观。


  • 显示颜色： 铁灰/黑
  • 款式： HV9682-068

Jordan Flight Fleece Chicago

¥699

Jordan Flight Fleece Chicago 男子加绒长裤出众型潮范邂逅 Flight Fleece 面料的非凡舒适感。表面触感顺滑，内里柔软加绒；采用超宽松版型结合经典菱形工装口袋和开放式裤脚，塑就休闲外观。

其他细节

  • 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
  • 厚实针织面料表面触感顺滑，内里柔软加绒，塑就温暖舒适体验

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。上部口袋：100% 棉
  • 侧边口袋和后身口袋
  • 可机洗
  • 显示颜色： 铁灰/黑
  • 款式： HV9682-068

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。