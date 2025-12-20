Jordan Flight Fleece
女子 Oversize 风加绒长裤
¥699
柔软加绒针织面料，结合标志图案设计，打造利落外观。Jordan Flight Fleece 女子 Oversize 风加绒长裤采用超宽松版型和低腰剪裁，宽松裤腿正好在裤管口处收窄，尽显运动鞋魅力。
- 显示颜色： 微粒玫瑰红/帆白
- 款式： IF1002-627
Jordan Flight Fleece
¥699
柔软加绒针织面料，结合标志图案设计，打造利落外观。Jordan Flight Fleece 女子 Oversize 风加绒长裤采用超宽松版型和低腰剪裁，宽松裤腿正好在裤管口处收窄，尽显运动鞋魅力。
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 微粒玫瑰红/帆白
- 款式： IF1002-627
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。