Jordan Flight
GORE-TEX Mountainside 3L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣
16% 折让
抵御恶劣天气，穿搭始终有型，你可以两者兼得。Jordan Flight GORE-TEX Mountainside 3L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣采用耐穿 GORE-TEX 面料，有效抵御风雨侵袭。整版印花设计灵感源自迈克尔·乔丹在 1987 年扣篮大赛中的罚球线飞扣，令欢呼的人群跃然眼前。
- 显示颜色： 白金色/黑
- 款式： IB4516-043
无惧雨水
此款 Storm-FIT ADV GORE-TEX 夹克采用匠心设计，助你保持干爽。正面拉链口袋和大身内置拉链口袋，方便存取物品，同时提供安全防护。
妥帖防护
可调节风帽两侧和背面搭配松紧抽绳，打造专属防护效果。风帽帽檐帮助遮阳，但不阻碍视线。
方便叠搭
夹克采用可调节下摆和袖口设计，是内搭T恤或叠搭外套的理想之选。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
设计揭秘
Jordan Mountainside 将 Air Jordan 风范与户外活力巧妙融于一体。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
