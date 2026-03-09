抵御恶劣天气，穿搭始终有型，你可以两者兼得。Jordan Flight GORE-TEX Mountainside 3L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣采用耐穿 GORE-TEX 面料，有效抵御风雨侵袭。整版印花设计灵感源自迈克尔·乔丹在 1987 年扣篮大赛中的罚球线飞扣，令欢呼的人群跃然眼前。

夹克采用可调节下摆和袖口设计，是内搭T恤或叠搭外套的理想之选。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

