Jordan Flight
Mountainside 女子长裤
31% 折让
天气变冷，并不意味着造型也要减分。Jordan Flight Mountainside 女子长裤采用宽松版型和中腰设计，结合轻盈填充物，搭配裤腿工装口袋。
- 显示颜色： 火山岩红
- 款式： HV0343-804
Jordan Flight
31% 折让
天气变冷，并不意味着造型也要减分。Jordan Flight Mountainside 女子长裤采用宽松版型和中腰设计，结合轻盈填充物，搭配裤腿工装口袋。
其他细节
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 侧边口袋、后身口袋和裤腿工装口袋设计，提供多种储物选择
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 火山岩红
- 款式： HV0343-804
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。