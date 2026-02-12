Jordan Flight Mountainside 男子仿羊羔绒夹克采用仿羊羔绒面料，结合柔软摇粒绒里料，并巧搭刺绣品牌标志，给你温暖舒适感，塑就心仪之选。JORDAN 品牌此番打造的户外装备，采用宽松版型，并搭载 Therma-FIT 技术，为你锁住温暖。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

