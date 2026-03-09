Jordan Flight
Mountainside 男子加衬套头连帽衫
11% 折让
有时候，你需要额外的保暖效果。Jordan Flight Mountainside 男子加衬套头连帽衫采用宽松版型，缔造出众温暖感受。 轻盈填充物，帮助保持舒适。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HV1865-010
其他细节
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 下摆搭配松紧抽绳，有助调节造型
产品细节
- 面料：100% 锦纶。里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HV1865-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
