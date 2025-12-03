 
Jordan Flight Mountainside 男子加衬长裤 - 黑/暗烟灰

Jordan Flight Mountainside

男子加衬长裤

26% 折让

当你需要直面严寒时，这条保暖的 Jordan Flight Mountainside 男子加衬长裤便是你的可靠守护。 腰部抽绳与裤管口松紧抽绳助你自主调节贴合度， 两侧拉链口袋与后身口袋为你提供丰富的储物选项。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： HV0732-010

其他细节

  • 合成材质填充物，有效御寒保暖
  • 侧边拉链口袋可安全存储小物件

产品细节

  • 面料：100% 锦纶。 里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。