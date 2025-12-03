Jordan Flight Mountainside
男子加衬长裤
26% 折让
当你需要直面严寒时，这条保暖的 Jordan Flight Mountainside 男子加衬长裤便是你的可靠守护。 腰部抽绳与裤管口松紧抽绳助你自主调节贴合度， 两侧拉链口袋与后身口袋为你提供丰富的储物选项。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HV0732-010
其他细节
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 侧边拉链口袋可安全存储小物件
产品细节
- 面料：100% 锦纶。 里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
