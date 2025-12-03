当你需要直面严寒时，这条保暖的 Jordan Flight Mountainside 男子加衬长裤便是你的可靠守护。 腰部抽绳与裤管口松紧抽绳助你自主调节贴合度， 两侧拉链口袋与后身口袋为你提供丰富的储物选项。

显示颜色： 黑/暗烟灰

款式： HV0732-010