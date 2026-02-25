 
Jordan Flight Mountainside 男子长袖华夫格上衣 - 白色/黑

Jordan Flight Mountainside

男子长袖华夫格上衣

29% 折让
白色/黑
浅清透蓝/黑

华夫格针织上衣是经典的冷天基础单品。 Jordan Flight Mountainside 男子长袖华夫格上衣采用匠心设计，无论是单穿还是叠搭，皆可展现精致 Jordan 风格，伴你轻松度过日常。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： IM6256-100

产品细节

  • 75% 棉/25% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。