华夫格针织上衣是经典的冷天基础单品。 Jordan Flight Mountainside 男子长袖华夫格上衣采用匠心设计，无论是单穿还是叠搭，皆可展现精致 Jordan 风格，伴你轻松度过日常。

