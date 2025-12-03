 
Jordan Flight Mountainside GORE-TEX 3L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣 - 黑/白色

22% 折让

抵御恶劣天气，穿搭始终有型，你可以两者兼得。Jordan Flight Mountainside GORE-TEX 3L 男子防风防水夹克硬壳冲锋衣采用耐穿 GORE-TEX 面料，有效抵御风雨侵袭。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HV0769-010

无惧雨水

此款 Storm-FIT ADV GORE-TEX 夹克采用匠心设计，助你保持干爽。正面拉链口袋和大身内置拉链口袋，方便存取物品，同时提供安全防护。

妥帖防护

可调节风帽两侧和背面搭配松紧抽绳，打造专属防护效果。风帽帽檐帮助遮阳，但不阻碍视线。

方便叠搭

夹克采用可调节下摆和袖口设计，是内搭T恤或叠搭外套的理想之选。

产品细节

  •  
  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
设计揭秘

Jordan Mountainside 将 Air Jordan 风范与户外活力巧妙融于一体。

