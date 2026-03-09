 
Jordan Flight Renegade 女子绗缝夹克 - 谜团石灰/橄榄灰/谜团石灰

Jordan Flight Renegade

女子绗缝夹克

23% 折让
谜团石灰/橄榄灰/谜团石灰
黑/黑/黑

Jordan Flight Renegade 女子绗缝夹克采用超宽松版型和落肩设计，轻松自在；正面缝褶细节搭配背面褶裥元素，塑就独特造型。你中意的标志性元素也都有——左侧菱形袖袋、罗纹衣领和按扣插手口袋。


  • 显示颜色： 谜团石灰/橄榄灰/谜团石灰
  • 款式： IF1051-016

其他细节

  • 梭织斜纹外层，经久耐穿
  • 里料触感顺滑，便于轻松叠搭
  • 合成材质填充物轻盈非凡，帮助保持温暖
  • 左袖设有拉链口袋，搭配衣身侧边按扣口袋，提供安全储物空间

产品细节

  • 面料/填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

