Jordan Flight Renegade
男子夹克
24% 折让
Jordan 风范焕新演绎经典夹克。Jordan Flight Renegade 男子夹克采用斜纹面料，经久耐穿；顺滑梭织里料搭配宽松版型，便于叠搭。衣身内置口袋和罗纹袖口等标志性细节，尽显 Jordan 经典风范。
- 显示颜色： 黑/椒红/白色
- 款式： IH0872-010
产品细节
- 面料：100% 锦纶。罗纹拼接/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
