Jordan Flight
Therma-FIT 女子羽绒夹克
¥2,499
Jordan Flight Therma-FIT 女子羽绒夹克采用梭织面料，搭配羽绒填充物、可拆卸风帽和挡风片设计，结合 Therma-FIT 技术，助你在冷天保持温暖。宽松版型，轻松打造叠搭造型。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV0361-010
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 采用羽绒填充物，增强保暖性并减少滞重感，轻盈结构有效锁住热量
- 按扣口袋可安全存储小物件
产品细节
- 面料/拼接填充物：100% 聚酯纤维。里料：100% 锦纶。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：198克（M码）
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
