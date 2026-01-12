Jordan Flight
Therma-FIT 男子拒水羽绒外套
27% 折让
Jordan Flight Therma-FIT 男子拒水羽绒外套采用拒水梭织面料结合宽松版型，彰显醒目风范。Nike Therma-FIT 技术结合羽绒填充物，在气温下降时帮助保持温暖舒适。可拆卸风帽结合抽绳设计，可供自主调节包覆效果。
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/帆白
- 款式： IB4518-222
Jordan Flight
27% 折让
Jordan Flight Therma-FIT 男子拒水羽绒外套采用拒水梭织面料结合宽松版型，彰显醒目风范。Nike Therma-FIT 技术结合羽绒填充物，在气温下降时帮助保持温暖舒适。可拆卸风帽结合抽绳设计，可供自主调节包覆效果。
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 采用羽绒填充物，增强保暖性并减少滞重感，轻盈结构有效锁住热量
- 魔术贴可调节袖口，有助稳固衣袖
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：450克（L码）
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿/黑/帆白
- 款式： IB4518-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。