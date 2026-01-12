 
Jordan Flight Therma-FIT 男子拒水羽绒外套 - 中橄榄绿/黑/帆白

Jordan Flight Therma-FIT 男子拒水羽绒外套采用拒水梭织面料结合宽松版型，彰显醒目风范。Nike Therma-FIT 技术结合羽绒填充物，在气温下降时帮助保持温暖舒适。可拆卸风帽结合抽绳设计，可供自主调节包覆效果。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/黑/帆白
  • 款式： IB4518-222

其他细节

  • Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 采用羽绒填充物，增强保暖性并减少滞重感，轻盈结构有效锁住热量
  • 魔术贴可调节袖口，有助稳固衣袖

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：450克（L码）
  • 侧边口袋设计
  • 可机洗
