Jordan
Gift Giving Mountain 圣诞系列幼童加绒套头连帽衫
35% 折让
Jordan Gift Giving Mountain 圣诞系列幼童加绒套头连帽衫采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，穿着舒适，尽显品牌风格。落肩设计，塑就轻松休闲感；袋鼠式口袋，可收纳小物件，亦可温暖双手。该连帽衫伴孩子畅嗨整个假期，亦适合日常穿着。
- 显示颜色： 调色桦树色
- 款式： IQ2951-051
Jordan
35% 折让
Jordan Gift Giving Mountain 圣诞系列幼童加绒套头连帽衫采用加绒针织面料，表面顺滑，内里柔软，穿着舒适，尽显品牌风格。落肩设计，塑就轻松休闲感；袋鼠式口袋，可收纳小物件，亦可温暖双手。该连帽衫伴孩子畅嗨整个假期，亦适合日常穿着。
产品细节
- 面布：57% 聚酯纤维/43% 棉。帽里：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色桦树色
- 款式： IQ2951-051
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。