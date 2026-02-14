这是一场需要拼尽全力的比赛。Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。厚实的嵌入式中底，缔造非凡舒适度和灵活性；外置鞋笼设计贴合双足，提供出众支撑力。

这是一场需要拼尽全力的比赛。Jordan Heir Series 2 PF 女子篮球鞋根据球员的运动解析匠心打造，塑就出色近地感，助你在比赛中游刃有余。厚实的嵌入式中底，缔造非凡舒适度和灵活性；外置鞋笼设计贴合双足，提供出众支撑力。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。