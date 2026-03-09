Jordan Hydrip
大童凉鞋
11% 折让
让你的迈步都自带闪耀光芒。 Jordan Hydrip 大童凉鞋采用闪耀设计和弹性泡绵，助你洋溢充沛活力。 可调节固定带可向前翻转或完全拆下，助力自如应对多种探索活动。
- 显示颜色： 泡沫粉/泡沫粉/狂喜钴蓝/上升粉
- 款式： IH7322-666
其他细节
- 纹理鞋床，有助稳固稚嫩双足
- 鞋面镂空设计，缔造出众透气性
- 可调节加垫后跟固定带饰有 “23” 字样。即使将固定带向前翻转置于鞋面上，此字样的外观也保持不变
产品细节
