跳转至主要内容
|

热门搜索词

热门推荐

      Jordan Hydro IV Retro

      男子拖鞋

      ¥469

      黑/旅行黄
      冷灰/黑/白色/校园粟黄
      白色/水泥灰/黑/火焰红

      Jordan Hydro IV Retro 男子拖鞋的外底融入弯曲凹槽设计，塑就出众运动自由度，同时搭配纹理胶体设计，有效按摩足底。

      • 显示颜色： 黑/旅行黄
      • 款式： 532225-017

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

      Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


      退换货政策例外情况

      价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
      划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。