轻松自在，舒适透气。Jordan Jumpman 大童拖鞋让你尽展经典篮球风范。固定带饰有醒目的 Jumpman 标志，塑就别具一格的出众单品。

其他细节

  • 柔软固定带，舒适亲肤
  • 泡绵鞋底搭配纹理鞋床，提供出色支撑力和缓震效果
  • 外底融入人字形底纹，铸就强劲抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 黑/白色/白色
  • 款式： FQ1597-010

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    36: 鞋内长 23.7

    37.5: 鞋内长 24.2

    38.5: 鞋内长 25

    40: 鞋内长 26

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。