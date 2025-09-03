Jordan Jumpman
大童拖鞋
20% 折让
售罄：
此配色当前无货
轻松自在，舒适透气。Jordan Jumpman 大童拖鞋让你尽展经典篮球风范。固定带饰有醒目的 Jumpman 标志，塑就别具一格的出众单品。
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FQ1597-010
Jordan Jumpman
20% 折让
轻松自在，舒适透气。Jordan Jumpman 大童拖鞋让你尽展经典篮球风范。固定带饰有醒目的 Jumpman 标志，塑就别具一格的出众单品。
其他细节
- 柔软固定带，舒适亲肤
- 泡绵鞋底搭配纹理鞋床，提供出色支撑力和缓震效果
- 外底融入人字形底纹，铸就强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 黑/白色/白色
- 款式： FQ1597-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。