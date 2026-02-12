Jordan Jumpman Club 大童褶裥加绒长裤巧妙糅合舒适长裤和时尚锥形剪裁，彰显你对 Jumpman Club 的拥趸之情。采用棉混纺加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡；弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；正面上部褶裥细节，缔造休闲感受。可搭配 Jordan Jumpman Club 加绒圆领上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

Jordan Jumpman Club 大童褶裥加绒长裤巧妙糅合舒适长裤和时尚锥形剪裁，彰显你对 Jumpman Club 的拥趸之情。采用棉混纺加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡；弹性腰部搭配抽绳，塑就舒适贴合感；正面上部褶裥细节，缔造休闲感受。可搭配 Jordan Jumpman Club 加绒圆领上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。