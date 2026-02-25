 
Jordan Love Is In The "Air" 大童法式毛圈长裤 - 灰黑

Jordan

Love Is In The "Air" 大童法式毛圈长裤

27% 折让

Jordan Love Is In The "Air" 大童法式毛圈长裤采用醒目图案设计，搭配弹性腰部，舒适贴合。多口袋设计，便于存放随身物品；锥形裤筒搭配弹性裤管口，为你塑就稳固舒适的穿着感受。可搭配 Jordan Love Is In The "Air" 连帽衫，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IW2073-045

Jordan

产品细节

  • 61% 棉/39% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。