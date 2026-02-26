Jordan Love Is In The "Air" 大童法式毛圈长裤采用醒目图案设计，搭配弹性腰部，舒适贴合。多口袋设计，便于存放随身物品；锥形裤筒搭配弹性裤管口，为你塑就稳固舒适的穿着感受。可搭配 Jordan Love Is In The "Air" 连帽衫，打造风格统一的造型。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。