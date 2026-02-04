Jordan
Love Is In The "Air" 大童连帽衫
10% 折让
Jordan Love Is In The "Air" 大童连帽衫采用法式毛圈面料搭配落肩设计，营造休闲体验，袋鼠式口袋，便于随手存取小物件。可搭配 Jordan Love Is In The "Air" 长裤，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IW2074-110
Jordan
10% 折让
Jordan Love Is In The "Air" 大童连帽衫采用法式毛圈面料搭配落肩设计，营造休闲体验，袋鼠式口袋，便于随手存取小物件。可搭配 Jordan Love Is In The "Air" 长裤，打造风格统一的造型。
产品细节
- 面布：61% 棉/39% 聚酯纤维。帽里：60% 棉/40% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： IW2074-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。