Jordan MJ Flight
大童加绒套头连帽衫
30% 折让
Jordan MJ Flight 大童加绒套头连帽衫饰有 Jumpman Flight 梭织贴片，尽显 Jordan 品牌魅力。采用棉和聚酯纤维混纺而成的加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，营造非凡舒适感受。落肩设计，塑就休闲体验；袋鼠式口袋，可收纳小物件，亦可暖手；罗纹袖口和下摆，有助锁住热量。可搭配 Jordan MJ Flight 长裤，打造风格统一的造型。
- 显示颜色： 深绿
- 款式： HQ7150-328
Jordan MJ Flight
产品细节
- 棉/聚酯纤维
- 可机洗
