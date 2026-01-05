 
Jordan Monarch 仿羊羔绒托特包 - 帆白

Jordan

Monarch 仿羊羔绒托特包

24% 折让

Jordan Monarch 仿羊羔绒托特包采用独特的五边形外观设计，由仿羊羔绒面料制成，巧搭隐藏式磁扣提手，让你轻松为穿搭加分。宽敞主袋采用隐藏式按扣设计，内置多个口袋，便于有序收纳物品；底部拼接设有金属脚钉，帮助保护包袋，延长使用寿命。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IQ3198-133

产品细节

  • 尺寸：572 x 127 x 579 mm
  • 面料/里料/填充物：聚酯纤维
  • 手洗
