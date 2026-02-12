Jordan
Monarch 仿羊羔绒斜挎包
11% 折让
Jordan Monarch 仿羊羔绒斜挎包采用柔软仿羊羔绒面料，搭配金属 Jumpman 标志，彰显醒目风范。主袋内设插袋和拉链口袋，结合正面拉链口袋，可供安全收纳小物件，方便随时取用。搭配可拆卸可调节式肩带，助你提升造型格调，轻松驾驭不同场合。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： IQ3197-133
产品细节
- 尺寸：178 x 51 x 114 mm
- 面料/里料/填充物：聚酯纤维
- 手洗
- 随附可拆卸小挂包
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
