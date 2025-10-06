Jordan
Monogram 双肩包
18% 折让
Jordan Monogram 双肩包采用合成革材质，巧搭整版压纹数字图案，助你展现时尚高雅格调。宽敞主袋采用双向拉链设计，内设拉链口袋，可轻松收纳日常所需物品。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适背携体验。
- 显示颜色： 黑/金
- 款式： II6436-010
Jordan
18% 折让
Jordan Monogram 双肩包采用合成革材质，巧搭整版压纹数字图案，助你展现时尚高雅格调。宽敞主袋采用双向拉链设计，内设拉链口袋，可轻松收纳日常所需物品。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适背携体验。
产品细节
- 显示颜色： 黑/金
- 款式： II6436-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。