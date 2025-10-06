 
Jordan Monogram 双肩包 - 黑/金

Jordan

Monogram 双肩包

18% 折让

Jordan Monogram 双肩包采用合成革材质，巧搭整版压纹数字图案，助你展现时尚高雅格调。宽敞主袋采用双向拉链设计，内设拉链口袋，可轻松收纳日常所需物品。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适背携体验。


  • 显示颜色： 黑/金
  • 款式： II6436-010

Jordan

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。